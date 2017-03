Naised elavad meestest kauem ja sellel on terve rida põhjuseid. Kui üheks eriti oluliseks erinevuseks on ka see, et naised ei tee meestega võrreldes pooltki nii palju tobedaid asju... Tekib küsimus, et mis meestel peas toimub...

Mehed armastavad riskimist ja alati sellega kaasnevaid ohte, kirjutab Bored Panda, kes kogus tõestuseks kokku ja mõned fotod.

Kes tuleks ideele, et batuut võiks asuda katusel?! Kas risk tasub end ikka ära?

Kui mehelikkus ja vajadus end jälle tõestama asuda pead tõstab, siis võib juhtuda täpselt nagu neil piltidel näha on...

Vaata SIIT!