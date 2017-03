Ettevõtte Topgreen pakub laia valikuid suuremaid tööstuskasvuhooneid.

Reo Tuote tootevalikus leidub mitmekülgseid kile- ja polükarbonaatkasvuhooneid. Põhiline müügiartikkel on Termorex kasvuhooned.

Termorexi kattematerjaliks on kasutatud kvaliteetset kahekordset kasvuhoone EVA kilet ja/või 10 mm polükarbonaati. Pakume Termorex kasvuhooneid laiustes 8-25 m. Kasvuhooned on mõeldud erinevate köögiviljade, metsataimede ja ilutaimede kasvatamiseks. Reo kasvuhoone tagab taimedele parima kasvukeskkonna (valgus, temperatuur, niiskus). Reo suureks eeliseks on kasvuhoone efektiivne kasutus ehk on võimaldatud kasvuala maksimaalne kasutus.

Multispan kasvuhoone on mitmelööviline kilekasvuhoone, kus kasutatakse harjatuulutust terve hoone pikkuses. Kattematerjaliks EVA topeltkile. Otsaseinad ja küljed võimalik teha ka polükarbonaadist või akrüülist. Multispan kilekasvuhoone löövi laiused: 6,4 m, 8 m, 9 m, 12 m, 12,8 m.

Multispan kilekasvuhoonete katuste vahel asetseb veerenn, mille abil on võimalik kokku korjata katustelt tulev vihmavesi. Multispan kasvuhooned on kasutatavad aastaringselt.

Kiletunnelid on saadaval laiustes 5,5 m, 6m, 6,5 m, 7m, 8m, 8,7 m, 9,6 m, 10,3 m ja 12,0 m. Kandvad kaared kiletunnelitel, 60 mm või 80 mm läbimõõduga tsingitud torud.

Kiletunnelid on saadaval lahtiste otstega ning saadaval ka otsaseinadega. Otsaseina kattematerjal EVA 0,18 mm kilest või polükarbonaadist. Kiletunneli saab tellida ka avaneva otsaseinaga. Saadaval ka kinnise otsaseinaga koos käidavate ustega.

Kiletunnelite eelised: väiksemad kiletunnelid on kergesti paigaldatavad ning ka teisaldatavad, investeerimiskulud ja ülalpidamiskulud on madalad, talve saabudes kilet lihtne eemaldada, kattematerjal UV kindel.

Kiletunnelite kasutusala:

-Lõikelillede ja potitaimede kasvatus

-Maasika, vaarika, mustika kasvatus

-Metsataimede, ilupõõsaste kasvatus

Gothic kilekasvuhoone on teravatipuline ja kompaktne kasvuhoone aastaringseks kasutamiseks. Gothic kasvuhoonel kasutatakse tuulutussüsteemina harja- ja küljetuulutust. Kasvuhooned on saadaval laiustes 6 m – 25 m.

Gothic stiili kasvuhoone kattematerjaliks EVA 0,18 mm topelt kile või polükarbonaat.

VENLO kasvuhoone on mõeldud aastaringseks kasutamiseks. Löövide laiused on 6,4 m, 8,2 m ja 12 m. VENLO kasvuhoone puhul asetseb katuste vahel renn, mille abil on võimalik koguda kokku vihmavesi ning avaneb võimalus kasutada kastmisel.

Kasvuhooned on varustatavad kastmissüsteemide, küttesüsteemidega, kasvatusrennide, varjutussüsteemide ja teiste võimalike seadmetega. Projekteerime kasvuhoone vastavalt kliendi soovile.