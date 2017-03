USA asepresident Mike Pence avaldas Twitteris foto arutelult, kus kõneldi uue tervishoiusüsteemi teemadel. Pilt on aga pahandanud paljusid. Nimelt pole saalis näha mitte ühtegi naist.

Vabariiklaste tervishoiu arve arutamine meestekeskis tabas närvi, vahendab BBC. Seda aga iseäranis seetõttu, et tervisekindlustusest kõneldes arutati ka ka rasedus- ning lapsehooldusküsimusi.

Kuid mitte ainult naised ei ole nähtu üle pahased. Oma imestust väljendas ka demokraadist kongresmen Jim McGovern, kes kirjutas Twitteris: "See on ennekuulmatu! Mitte ükhtegi naist pole ruumis, kus arutatakse ettepanekut eemaldada rasedusküsimused Trumpcare'ist."

Appreciated joining @POTUS for meeting with the Freedom Caucus again today. This is it. #PassTheBill pic.twitter.com/XG6lQIy5a6

This is outrageous: Not a single woman in the room as @Mike_Pence and @HouseGOP propose removing maternity coverage in #Trumpcare. pic.twitter.com/wwY6WsN206