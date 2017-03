Päästjad said eile kella kahe paiku väljakutse Harku järve äärde, kus umbes 20 meetri kaugusel kaldast vajus meesterahvas läbi jää.

Mees hüüdis ise ka appi. Nõmme komando pinnaltpäästjad said mehe veest kätte kell 14.31, tõid kaldale ja andsid kiirabile üle.



Kõigest paar tundi hiljem tuli järgmine ärev teade läbi jää kukkunud inimesest, seekord Maardu järvelt. Teataja sõnul oli inimene umbes 30 meetri kaugusel kaldast jääaugus ja vehkis kätega. Päästjate jõudmise ajaks oli mees iseseisvalt jääaugust välja saanud.

Kiirabi vaatas kaldal läbimärja inimese üle ning lubas ta koju.Kevad on käes ning jää on muutunud õhukeseks ja hapraks ning ei kanna enam inimest. Seekord pääsesid mõlemad inimesed uppumissurmast, kuid päästekeskus tuletab meelde, et alati ei pruugi olla kedagi kõrval abi kutsumas ja ka ise ei pruugi alati jääkülmast veest välja pääseda.

Jääolusid Harku järvel ja mehe päästmist näete SIIT. Päästekeskus vabandab mõnede ebaviisakate sõnade pärast videos.