Kevad on tõesti käes! Päästjatele annavad sellest kahjuks selgelt märku väljakutsed põlengutele looduses. Soovitused probleemide ja tuleõnnetuste vältimiseks looduses, on lihtsad ja lühikesed - kulu ei tohi põletada ning lõket tohib teha vaid järelevalve all!

Päästeamet tuletab meelde, et kulu ei tohi mitte mingil juhul põletada ja seda aastaringselt. Kulu vastu saab kõige paremini võidelda sügisese niitmisega. Selliselt ei teki kevadeks tuleohtlikku kuluheina. Vähest hulka kuluheina on võimalik kokku riisuda ja alles siis lõkkes põletada.

Oma kodu ümbruse kuluheinast puhtana hoidmine tõstab oluliselt ka tuleohutust. Kui naabri lõkkest säde teie maale juhtub lendama, ei ohusta see Teie majapidamist, kuna tule levikuks vajalikku vana kuluheina ei ole.

Pea meeles: