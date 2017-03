Lapsed on rõõmuallikaks ja tõeliselt armsad, kuid mõnikord on nad suisa naljakad. Kui sul on lapsed, siis tead, et neid peab pidevalt kullipilgul jälgima, sest muidu võivad nad igasugust jama korraldada.

The Sun kogus kokku mõned fotod, kus lapsed on saanud ise seigelda ja sattunud olukorda, kus vanem naerab end ribadeks, nutab lahinal või jäädvustab olukorra tulevastele põlvedele.

Vaata SIIT!