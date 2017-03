Ligi kaks kuud hiljem läks ta pahaaimamatult restorani, kuid arve eest tasumine pani ta piinlikku olukorda. “Mulle öeldi, et arvel ei ole piisavalt vahendeid. Ütlesin, et see pole võimalik: proovime siis veel!” hakkab naine absurdset hetke meenutades naerma. “Proovisime ühe korra veel – ikka ei olnud. Maksin ruttu sularahas ära.” Ta ütleb, et teade mõjus šokeerivalt: kiirustades avas ta internetipanga, lootes, et tegu on tehnilise tõrkega. Konto oligi aga tühi: suured summad oli endale kandnud välismaine pangakasutaja “FACEBK DUBLIN”.

Reisiblogi pidav Mari selgitab, et tahtis osta oma ajaveebile Facebookis reklaami . Kampaania kestis 15. kuni 18. jaanuarini ning selle eest tegi ta krediitkaardimakse. Ta kirjeldab, et reklaami ostmisel seadis ta piirhinna – viis eurot. Ehk rohkem poleks tohtinud Facebook talt saada. Läks aga teisiti.

Mari (nimi muudetud) sai üllatuse osaliseks, kui restoranis teavitati, et tema kontol pole arve eest maksmiseks piisavalt raha. Ehmunud naine avastas, et Facebook oli tema kontolt võtnud mitu tuhat eurot, jättes talle tühjad pihud.

Kõik kaheksa makset olid eri suuruses: neist väikseim jäi 50 euro juurde, suurimad mahtusid vahemikku 500 kuni 600 eurot. “Konto läks täpselt nulli,” ütleb Mari veendunult ja lisab, et samal päeval läksid kontolt maha veel laenuintressid, mis tekitasid miinuse ning seega ei saanud ta kohe tellida uut pangakaartigi.

Seda, kas Mari kontol tegi puhta töö Facebook ise või mõni petis, naine praegu ei tea, sest internetisait arupärimisele vastanud pole. Ta kirjeldab, et FACEBK DUBLIN sai temalt raha ka siis, kui ta oma blogile viieeurose reklaami ostis, võib tegu olla siiski Facebooki endaga. Küll aga muretseb ta, et tema andmed on võinud sattuda ka mõne kelmi kätte. Mari imestab, et pank on tehingutel toimuda lasknud. “Ma saan aru, et jah, ühe makse ma olen sellele kontole teinud, aga samas ei ole minu tarbijakäitumine selline, et ma tõmban oma konto nulli.

Pärast endaga juhtunu jagamist sotsiaalmeedias on temaga ühendust võtnud neli inimest, kes kõik sarnase portsu otsa sattunud. “Minul on usaldus kadunud nii Swedbanki kui ka Facebooki vastu,” ütleb ta, et kuigi kontolt röövitud raha õnnestus panga abil eilseks tagasi saada, tahab ta endiselt selgust, kas ja kuidas võisid tema andmed lekkida.

OSTMAS REKLAAMI: Reisiblogi Facebookis reklaamida soovinud naine selle eest maksma maksimaalselt viis eurot. (Fotolavastus) (Stanislav Moshkov)

Swedbank ASi kommunikatsioonispetsialist Maare Uus selgitab, et sarnaseid juhtumeid on üksikuid. “Meie andmetel on raha inimesele tagastatud. Raha tagastamine ja kiirus oleneb konkreetsest juhtumist,” ütleb Uus, et pank teeb enda poolt kõik, et võltstehingute summad tagastataks kliendile võimalikult kiiresti.

Ta kirjeldab, et panga kaardimonitooring on üles ehitatud ebatavalise kaardikasutuse jälgimiseks, arvestades enamlevinud petuskeeme ja teadaolevaid rünnakuid või häkkimisi. “Kui kaardil ilmneb väärkasutusoht, peatab pank koheselt kaardikasutuse ning informeerib sellest kaardivaldajat,” selgitab Uus.

Sarnaste juhtumite vältimiseks soovitab panga esindaja hoida kaardi limiidid mõistlikena ning seada näiteks päevalimiit. Lisaks on tark oma konto väljavõtet ja kaarditoiminguid kontrollida.

Uus selgitab, et internetist ostmisel ei pruugi turvaliste internetiostude programm alati toimida. “Turvaliste internetiostude programmi lisakaitse kehtib juhul, kui konkreetne internetipood või teenusepakkuja on ühinenud MasterCard SecureCode ja Verified by Visa lahendustega. Selliste netipoodide kodulehel leiab vastavad logod ja makse sooritamisel küsitakse täiendavat isiku tuvastamist,” selgitab ta.