Olavi Otepalu bänd avaldas uue singli. Sarnaselt kogu bändi loomingule on ka värske singli "Harva juhtub" muusika ja teksti autor Olavi Otepalu.

"See laul on mingil põhjusel mulle eriti tähenduslik ja isiklik. Just seetõttu salvestasin oma lugudest selle laulu kõige esimesena - juba 2015.aastal, kuigi avalikuks saab lugu alles poolteist aastat hiljem," rääkis Otepalu.