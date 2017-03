Hispaania abiorganisatsiooni teatel leiti Vahemerest Liibüa ranniku lähedalt hüljatud paatide lähedalt veest hulpimast 5 surnukeha. Kuna kumbki alus mahutab kuni 100 inimest, siis kardetakse, et hukkunute arv võib tegelikult olla kümneid kordi suurem.

BBC andmetel olid kõik viis uppunut noored mehed. Piirivalve pole kinnitanud hüpoteesi sadadest hukkunutest ning ütleb, et pole saanud ühelki laevalt abikutsungit.

Kuna Kreeka ja Türgi on piirid edukalt sulgenud, siis on sel aastal drastiliselt suurenenud Vahemerd pidi Euroopasse pääseda üritavate põgenike vool. Vaid viimastel päevadel on läbi viidud ligi 40 päästeoperatsiooni, mis seotud pagulastega.