"Tegemist on koordineeritud ja planeeritud materdamislooga," leiab Riigikogu Eesti Konservatiivse Erakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Martin Helme kommenteerides hinnanguid tema kohtunike vastu suunatud ähvardustele riigikogus seoses kooseluseadusega.

President Kersti Kaljulaid on teie kohta öelnud, et tema jaoks on lubamatu, et ründate kohtunikke. Mida arvate?

Ma panin oma Facebooki ka selle kohta kommentaari, aga põhimõtteliselt ütleks selle kohta, et Kaljulaid on valele poolele läinud. Esiteks: kes on president, et ta ütleb, mida tohib, ei tohi rahva poolt valitud saadik? Teiseks: kui ta ei saanud aru, et kogu meie arupärimise ja sõnavõtu mõte oli seista selle eest, et võimude lahusus ja Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted oleksid kaitstud, siis ta ei saa asjadest üldse aru. Aga kui ta sai aru, siis ta tegeleb praegu väga inetu poliitilise spinniga. Kolmandaks ütleks ma seda, ja ma küsiks seda kõigilt inimestelt: mis pühad lehmad need kohtunikud on, et neid kritiseerida ei või? Nemad on ka avalikud teenistujad. Neil on ka kindlad reeglid, mille järgi nad käituvad. Ja kui nad neid reegleid ja seaduseid ei täida, siis kust võetakse see suhtumine, et kohtunikule ei tohi midagi öelda? No tere talv!