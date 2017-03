Elu läheb Londonis pärast parlamendihoone juures toimunud ohvritega terrorirünnakuid edasi nii, nagu poleks midagi juhtunud. "See on suurlinna elu, seda on siin varem juhtunud ja juhtub ilmselt ka edaspidi," arvab metropoli eluga hästi tuttav eestlane.

Londonis üle 10 aasta elanud ja maastikuarhitektina töötav Remi räägib Õhtulehele, et muidugi on ta juhtunust häiritud, kuid ega londonlased sellistest asjadest suurt midagi ei räägi.

"Korra tööl mainiti, aga ei mingit ahastamist või paanitsemist. Äkki see ongi uus normaalsus?"

ALICE: Eks see on London, asjad juhtuvad, aga elu läheb edasi. (Erakogu)

Eile õhtul pärast terrorirünnakut pääses ta Westminsteri ümbruses tekkinud liikluskaosest. Metroos oli tipptund nagu ikka.