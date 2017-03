Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tahtis enampakkumisele panna Lääne-Virumaa Altja küla metsavahimaja, kus on 31 viimast aastat elanud endine metsnik. Praeguseks on RMK sellest mõttest küll esialgu loobunud, kuid raske puudega ja ratastoolis metsnikule tähendab see vaid edasilükkamist.

Eilne Maaleht kirjutas Lääne-Virumaal Altja küla metsavahikordonis elavast Ahti Songist, kelle elukoht on pandud talle teatamata avalikule enampakkumisele. Song on alates 1998. aastast raske puude tõttu ratastooli aheldatud.

"Ma ei kujuta ettegi, kui peaksin nüüd siit ära minema. Linna ma küll ei lähe. Mis ma seal teen? Istun toas ja ootan surma lihtsalt?" rääkis Song oma hirmust, et ta tõstetakse koos koeraga majast välja.

Vald sai müügist vihje