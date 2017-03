"See paragrahv on prokuratuuri käes muutumas haikalaks, kes ujub ringi ja õgib oma ohvreid," iseloomustab vandeadvokaat Paul Keres karistusseadustiku lasteporno sätet, millega tema kaitsealusest tahetakse ilmselt teha hoiatav näide. Advokaat palub Kaur Kenderi õigeks mõista ja korvata tema kohtukulud – 55 695 eurot.

Eile jätkus Harju maakohtus kohtuvaidlus kriminaalasjas, milles Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab kirjanik Kaur Kenderit lasteporno valmistamises ja levitamises. Kui kolmapäeval sai sõna ringkonnaprokurör Lea Pähkel, siis nüüd jõudis järg Kenderi kaitsja vandeadvokaat Paul Kerese kätte.

"Ühte ütlen ma küll selle protsessi kohta, ilma et peaksin seda paberilt lugema," alustab skandaalse kirjaniku kaitsja, "see süüdistus on halvamaiguline lastekaitse tegevuse paroodia. See on asendustegevus, see on PR-tegevus ja võimunäitamine. Midagi sellist, mida demokraatlikus õigusriigis olla ei tohiks. Tegemist on paragrahvi väänamisega kõige jultunumal ja pahatahtlikumal moel."

Keres võtab alustuseks lahata küsimuse, kas Kenderile süükspandav tegu on karistatav ka USAs ja Inglismaal. Vastavalt karistusseadustikule peab kohtualusele Eestis etteheidetav tegu olema kuritegu ka neis riikides, kus see toime pandi. Nimelt lõpetas Kaur Kender oma vaidlusaluse teose "Untitled 12" 23. detsembril 2014 USAs ja riputas selle avalikuks kasutamiseks üles Inglismaal registreeritud internetidomeeni Nihilist.fm.