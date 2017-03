Siiski peab Saar Savisaare kaitsjate väiteid Savisaare tervise kohta paljasõnalisteks. “Et võib-olla ei saa ja võib-olla isegi sureb kohtupidamise käigus ära. Need on paljasõnalised väited, sellised tulevikku ennustavad ja igaüks võib meist ära surra ja võib ka kohtu pidamise ajal ära surra. Minu hinnangul ei ole need väited piisavalt argumenteeritud,” ütles Saar.

Saare sõnul on kaitsetaktika, mis keskendub tervisliku seisundi rõhutamisele, üsna tavapärane. Karistusseadustikus seisab, et kui inimene on saanud reaalse vabaduskaotusliku karistuse, aga raskelt ja pöördumatult haigestunud ning on näha, et inimene ei ole tervenemas, katkestada karistuse täide viimine. Kuid karistusseadustikus räägitakse ka sellest võimalusest, et inimese tervenemise puhul on võimalik jätkata karistuse kandmist. “Selgelt humaansetelel kaalutustel on selline võimalus jäetud. See puudutab nii füüsilist kui vaimset haigust. Kui inimese vaim on tõsiselt häiritud, ei ole ka võimalik tema karistamist jätkata,” selgitas Saar.

Tänases “Ringvaates” oli külaliseks õiguspsühholoog Jüri Saar, kes andis omapoolsed kommentaarid Eestis suurt avalikkuse tähelepanu saanud kohtuasjade üle, ehk Edgar Savisaare ja Kaur Kenderi kohtuasjadele. Saare sõnul ei ole Savisaare kohtuasja lõpetamine, tuginedes väitele, et see kahjustab tema tervist, piisavalt argumenteeritud.

Mehe sõnul peab olema praeguses faasis kohtupidamise katkestamisel väga selge terviserike, mis kohtupidamist ei võimaldaks. “Siin ei tule arvesse mingid füüsilised puuded või kroonilised haigused, need on kompenseeritavad,” lisas Saar.

“Meie vangla tingimused on tänapäeval nii head Lääne maailmas. Krooniliselt haigel inimesel on vanglas väga tervislik olla - seal saab hästi süüa, seal arstiabi on kohe ligidal,” ütles Saar.

Saare hinnangul on saanud Savisaare juhtum nii palju avalikkuse vastukaja, et kõige parem viis nüüd Savisaare süütuse tõestamiseks on kohtumenetluse läbi viimine. “Ja kui ta sealt tuleb võitjana välja puhtalt, ei ole mingit kahtlustki, et süüdistused ei olndu piisavalt põhjendatud,” sõnas ta.

Savisaare kohtuasi on tema sõnul nii suur ja paljusid hõlmav, et selle katki jätmine oleks põhjendamatu.

“Abstraktsetel kaalutlustel, et äkki kuidagi ikka kahjusab Savisaare tervist, ei ole piisavalt põhjendatud. Selline realistlik lähenemine olekski reaalselt kohtupidamise käigus, kas ta ei suuda kohtusaalis istuda, või mida tema tervis ei võimalda. Ja kui jõutakse konkreetsete probleemideni, et ta ei suuda osaleda selles ja protsess on piisavalt pikk ja tema tervis halveneb, siis on võimalik jooksvalt ümber otsustada, aga praeguses etapis öelda, et ei tule ikka midagi välja, jääb liiga palju asju õhku ja see ei ole hea,” rääkis Saar.

Saarele on hetkel jäänud Savisaare kaitsjate taktikast mulje, et proovitakse ükshaaval läbi kõikvõimaike variante, mis ei jäta head muljet, kuid advokaadil on selleks õigus.

“Natukene jääb mulje, et kaitsjate taktika on selline “hit and run”, proovitakse üht, teist ja kolmandat asja. Ta ei ole selline terviklik kaitsetaktika. Esitatati taotlus ka prokurör taandada, et ei ole olnud piisavalt objektiivne, proovitakse vaidluse alla seada mõningate tõendite saamiseviis ja nii edasi,” loetles ta.

Lisaks kommenteeris Saar Kaur Kenderi kohtuasja, mille otsusega ta vaidlema ei hakka, kuid tema arvates on kohtuasi liialt palju tähelepanu saanud.

“Tegelikult ma kujutan ette, olemata kirjanduse valdkonnas asjatundja, see on ka selline kirjanduslikus mõttes marginaalne teos, aga sellest on saanud selline sündmus, et olnud ma ei tea kui kaua meediaveergudel. See on isegi natuke kurb,” sõnas ta.

Kuigi tegu on kirjandusteosega, mis rääkis fiktiivsetest tegelastest, on Saare sõnul siiski võimalik analüüsida autori suhestumist raamatutegelasse.