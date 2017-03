Endine kohtunik, nüüdne advokaat Allar Jõks tõdes, et Martin Helme (EKRE) kriitika kohtunike suunal on pärit Põhja-Koreast, kirjutas ERRi uudisteportaal.

""Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid" - see lause on aga pärit Põhja-Koreast," kommenteeris Jõks "Aktuaalsele kaamerale". "Euroopaliku kultuuri osaks on nii õigus toetada kui ka õigus olla vastu samasooliste kooselu registreerimisele. Kui aga riigikogu on kooseluseaduse vastu võtnud, see on jõustunud, kuid riigikogu tegevusetuse tõttu puuduvad rakendusaktid, siis peab kohus põhiseadusest tulenevalt põhiõiguste kaitse tagama. Teinekord õiguslünga ületamise teel," sõnas Jõks ja lisas: "Mina tahan, et EKRE fraktsiooni esimehe suust veereksid sõnad: "Ma vabandan"."