Paljud lahkuminekud vajavad aega ja südamevaluga tegelemist, et sellest üle saada. Kui aga teise osapoole jaoks ei teki arusaamistki, et suhe on läbi ning ta üritab sinuga pidevalt kontakti võtta, pole see enam normaalne kaotusvalu üleelamine.

Kui sinu eks sind jälgib või jälitab, võivad märgid sellest olla järgmised.

Ta helistab ja saadab sõnumeid, ka hetkedel, kus sul on kiire või kui sa magad.