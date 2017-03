Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsioon väljendab hämmingut seoses vabariigi presidendi ja Riigikohtu esimehe teravate reaktsioonidega fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnavõtule riigikogus tänavu 20. märtsil.



Süüdistades Martin Helmet ründes võimude lahususe põhimõtte vastu

jätavad nii president kui Riigikohtu esimees kahe silma vahele asjaolu,

et Martin Helme sõnavõtt ja sellele eelnenud Konservatiivse

Rahvaerakonna fraktsiooni liikmete arupärimine justiitsminister Urmas

Reinsalule oli just nimelt kantud murest võimude lahususe põhimõtte

rikkumise üle, leiab fraktsioon.

"Kohtunikud, kes arvavad, et Rootsi seadused on Eesti seadustest üle,

kes arvavad, et nemad võivad seadusandja ehk riigikogu asemel ise

seadusi tegema hakata, kes arvavad, et mitte kehtima hakanud

kooseluseaduse rakendamine kohtus on igati korrektne, peavad teadma, et

vähemalt mingi osa ühiskonnast nende veendumust ei jaga,“ ütles

EKRE esimees Mart Helme kommentaariks presidendi

ja Riigikohtu esimehe reaktsioonidele.

"Tegelikult on skandaalne, et president ja Riigikohtu esimees taolist

seaduseväänamist ja avalikkuse õiglustundel tallamist – aga tegelikult

ka Tallinna ringkonnakohtu kohtunike poolt õigusriigi ja võimude

lahususe põhimõtte kahtluse alla seadmist - rahvasaadiku

kritiseerimisega õigustama ruttavad," jätkas Mart Helme. "Kui kohtunikud tungivad parlamendi töömaale, on parlamendi liikmetel mitte üksnes õigus, vaid koguni kohustus nad korrale kutsuda. Õigupoolest ootame ka presidendilt, et ta

teadlikult seadust rikkunud kohtunikud vastutusele võtaks, mitte ei

demoniseeriks probleemi tõstatanud rahvasaadikut.“