Kui juba Euroopas elaval eestlasel tekib kahtlus, et terrorismi võib lugeda kui uut normaalsust, siis on midagi mäda. „Korraks tööl mainiti, aga ei mingit ahastamist või paanitsemist,“ iseloomustas Eestist pärit mees kolmapäeval Londonis toimunud veretöö järelkaja.

Tõepoolest, mingil määral harjub inimene ju kõigega – ka poomisega, ainult alguses sipleb, kuid siis saabub õnnis vaikus ning inglite harfimäng. Kuid siin on üks väike aga: nimelt ei tohiks inimesel üldsegi tekkida tunnet, et tapmine - mistahes eesmärgil ja põhjustel - oleks kuidagi normaalne.

Samas ei saa pahaks panna, et ajalehtedes ja telekast nähtu põhjal on meile paks nahk selga kasvanud ning oleme isegi selle infotulva all küüru vajunud. Fotod ja videokaadrid veristest nägudest, rusudes hoonetest ning leekides autodest on muutunud nii tavapäraseks, et keskmine eestlane jätkab pigem stoilise rahuga kartulite koorimist, selle asemel, et televiisori ette minna.

Ah, olgem ausad, probleem on kaugel ning koduõuel seni kõik korras. London ju täitsa seitsme maa ja mere taga.