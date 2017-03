Euroopa Ringhäälingute liit (EBU) ei kiida heaks seda, et Ukraina keelab Venemaa eurolauljal Julia Samoiloval riiki siseneda ja pakub Venemaale võimalust osaleda võistlusel satelliidi vahendusel.

„Peame austama konkurssi võõrustava riigi seadusi, kuid oleme otsuses sügavalt pettunud, kuna see käib vastu meie Eurovisioni väärtustele ja vaimule, mille südames on ühtsus,“ teatas EBU ja lubas, et läbirääkimised Ukraina võimudega selle nimel, et kõik artistid ikka saaksid osaleda 62. Eurovisioni lauluvõistlusel, käivad. Nüüd on tehtud ennenägematu samm. Nimelt pakub EBU, et Julia saab siiski teises poolfinaalis, kuid seda satelliidi kaudu. Midagi sellist pole võistluse 60aastase ajaloo jooksul varem ette tulnud, kuid nii garanteerib EBU, et kõigil 43 registreerunud riigil on võimalus siiski osaleda.

Eurovisioni boss Jon Ola Sand ütleb, et nad jätkavad kindlasti läbirääkimisi Ukraina võimudega, et kõik osalejad saaksid siiski Kiievis lavale astuda. „Eurovision tuleks hoida poliitikast eemal ja seoses Julia riiki sisenemise keeluga tundus meile oluline pakkuda välja lahendus, mis selliste probleemide piire ületaks. Oleme pakkunud Venemaa rahvusringhäälingule võimalust esineda satelliitülekande kaudu.“