President Kersti Kaljulaid peab lubamatuks, et riigikogu liige sõnaliselt kohtunikke ründab ja nende tehtud otsuseid maha teeb.

20. märtsi õhtul läks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Martin Helme riigikogu kõnepulti ja teatas: "Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../, sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe," vahendas ERRi uudisteportaal.

President Kersti Kaljulaid reageeris täna Helme avaldusele, öeldes, et kui on ohus põhiseaduslik kord ja võimude tasakaal, siis ei saa ta vaikida, isegi kui see on teadlik provokatsioon. "Ma ei taha rääkida poliitilisest kultuurist parlamendis ega elementaarsest viisakusest. Esimene on eeskätt saadikute sisemise kompassi ja teine lastetoa küsimus. Aga kui ohus on põhiseaduslik kord ja võimude tasakaal, siis ma ei saa vait olla, isegi kui see on teadlik provokatsioon. Parlamendiliikmed teavad, või vähemalt peavad teadma, kõige paremini, mida tähendab võimude lahusus. Sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on täiesti lubamatu,“ avaldas president Kersti Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Martin Helme ei pea probleemiks, et mainis kohtunike peade veeremist.

Kohtunikud Virgo Saarmets, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari. Rootsis sõlmitud abielu algul Eesti registrisse ei lubatud, ei lubanud seda ka Tallinna halduskohus, kuid Tallinna ringkonnakohtu kohustas maavalitsust oma otsust muutma.