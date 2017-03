Eile pisut enne keskpäeva tulistas kurjategija Ukraina pealinnas Kiievis endist Venemaa riigiduuma saadikut Deniss Voronenkovi (45) ja tema ihukaitsjat, kes olid väljunud hotellist Premier Palace.

Voronenkov sai surma ja ihukaitsja haavata. Viimane suutis tulistada mõrvarit, kes sai samuti haavata, kuid suri hiljem operatsioonilaual.

Kommunist Voronenkov läks mullu sügisel Venemaalt Ukrainasse elama ja sai detsembris Ukraina kodakondsuse. Voronenkov andis Ukraina võimudele olulist infot Krimmi annekteerimise ettevalmistuste ja endise presidendi Viktor Janukovõtši kohta. Seetõttu usuvad Ukraina võimud, et see oli poliitmõrv, mille taga on Venemaa eriteenistused.