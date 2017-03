Londonis kolmapäeva pärastlõunal Westminsteri sillal jalakäijaid autoga alla ajanud ja seejärel parlamendihoonesse tungida üritanud mees korraldas haiglase ja õela rünnaku, ütles Suurbritannia peaminister Theresa May pärast kriisinõupidamist. Sillal sai surma kaks inimest. Samuti pussitas terrorist surnuks parlamendihoonet kaitsnud politseiniku ja lasti siis maha.

Briti politsei teatas juba neljapäeva öösel, et terroristi isik on kindlaks tehtud, kuid uurimise huvides seda veel ei avalikustatud. Ühtlasi paluti, et meediagi jätaks kurjategija nime esialgu vaid enda teada.

TERRORIST JA TEMA AUTO: Pärast jalakäijate allaajamist Westminsteri sillal sõitis terrorist Hyandai i40ga vastu parlamendihoone aeda, väljus autost ja ründas parlamendihoonet kaitsnud politseinikku noaga. Seejärel sai ta teise korravalvuri laskudest surmavalt haavata. (AFP / Scanpix)

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles eile enne keskpäeva parlamendi ees peetud kõnes, et tegemist on Suurbritannias sündinud Briti kodanikuga, kel olid sidemed äärmuslastega ja tema tegemiste tundis huvi salateenistus MI 5, kuid miskipärast leiti, et ta ei kujuta endast erilist ohtu.

Pärast May esinemist teatas äärmusrühmitus Islamiriik, et rünnaku korraldas nende võitleja.