Walesist pärit Alexanderi kolmapäev oleks pidanud olema palju rõõmsam. Nimelt oli noormees esimest korda elus Londonis. Ta kavatses käia parlamendis ja suunduda siis õhtul uute muljetega koju.

Kui Alexander väljus Westminsteri metroojaamast, nägi ta majaseina ääres verd ja peagi ka vigastatud inimesi. Seejärel kuulis noormees laske.

Paanika võttis võimust, kuid Alexander jäi rahulikuks. "Ma ei tundnud sel hetkel hirmu," rääkis ta paar tundi hiljem rahulikul häälel.

Noormees sai kohe aru, et midagi on valesti ning targem on rahulikuks jääda ja tagasi koju minna. Aga ema oli paanikas. "Saatsin talle kohe sõnumi. Ta nuttis telefonis, sest oli uudiseid kuulnud ja arvas, et minuga on midagi väga halvasti."

Alexander tunnistas, et ei tunne isegi pärast sellist rünnakut hirmu. "Seda need terroristid tahavadki. Külvata hirmu," rõhutas ta.