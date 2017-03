Eile pärastlõunal kihutas terrorist Westministeri sillal autoga rahva hulka, tappes kaks inimest. Selgus, et üks hukkunu oli Ameerika Ühendriikidest pärit mees Kurt Cochran.

The Guardiani andmeil teatas Cochrani hukkumisest eilses Londoni rünnakus tema abikaasa õde.

Cochrani abikaasa Melissa viibib Londonis haiglaravil. Melissa jalaluu on katki ja samuti murdis ta ühe ribi. Peas on tal lõikehaav. "Kuigi me oleme äärmiselt õnnelikud, et Melissa jäi ellu, siis on meie süda murtud, et kaotasime oma kalli onu, õemehe, isa. Kurt, sa oled kangelane ja me ei unusta sind kunagi," kirjutab Melissa õde Facebookis.

Täna hommikul tuli avalikuks, et teine eile Westministeri sillal surmasaanu on 43-aastane Hispaania päritolu õpetajanna Aysha Frade. Ta kõndis mööda Westministeri silda oma lastele kooli vastu, kui terroristi juhitud auto talle otsa põrutas.

Londonis Briti parlamendihoone lähedal toimus kolmapäeva pärastlõunal terrorirünnak, kui terrorist niitis Westministeri sillal autoga maha mitu inimest ja jooksis siis Briti parlamendi juurde, kus pussitas politseinikku. Ründaja lasti maha. Politseinik suri saadud vigastustesse.