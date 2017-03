Mis sobib paremini sulle? Monogaamne suhe või hoopis polügaamne? Portaal Your Tango selgitab, et milline sodiaagimärk millele truuks jääma peaks!

Sulle sobib kõik - oled agar seksinautleja ja ka energiat jagub küllaga. Mõni inimene võib tüdida, kui tal on sekssuhe mitmega, aga kindlasti mitte sina. Sulle meeldib spontaansus ja põnevus su elus, suhetes. Suhte mitme inimesega on kindel viis, kuidas erutus ja põnevus elus hoida...

Sulle meeldib riskida ja sa naudid tunnet, et tegid midagi, milleks ehk kõik ei olegi võimelised. Samas oled sa partnerile väga lojaalne ja pühendunud. Kui ei ole võimalust polügaamiaks, siis lepid ka monogaamse suhtega.

Sõnn

Sulle sobib polügaamne elustiil, sest sa lihtsalt oled nii sensuaalne. Sulle meeldib puudutada ja naudid ka seda, kui sind puudutatakse. Mida rohkem tähelepanu ja stimulatsiooni - seda parem!

Ainsaks probleemiks võib olla selle õige inimese leidmine, kes võtaks asju sama kergelt. Grupis pead sa kindlasti domineerima ja olema SEE alfa.

Kaksikud

Kuna sinus on justkui kaks poolt, siis võib see kõik sõltuda sinu olukorrast ja tujudest. Sulle meeldib flirtida ja hoida asju põnevana. Samas on sul ka suur probleem pühendumisega ja see nõuab sult palju, et suudaksid kuuluda vaid ühele inimesele. Kui inimene on õige, siis pühendad end talle 100 protsenti.

Sa ei pruugi olla võimeline pühendama end mitmele inimesele. Sa oled mitmekülgne, kohanemisvõimelne ja kergesti häiritav. Sinu jaoks on keeruline oma tähelepanu mitme inimesega jagada.

Vähk

Üllatav, aga sulle sobib paremini polügaamne suhe. Seda kõike su emotsionaalsete vajaduste tõttu. Sa ei vaja rohkem partnereid ainult seksiks, vaid sa tahad, et inimesed sind kuulaks, hooliks sinust ja näitaks kaastunnet. Sa vajad oma vajaduste tarbeks tervet meeskonda!

Lõvi

Sinu jaoks on parim monogaamia. Sind ümbritsevad alati inimesed, mistõttu ei vaja sa karja, kellega end siduda. Kõik või mitte midagi! Sa oled inimene, kes end kellegagi sidudes annab partnerile kogu tähelepanu ja energia. Kui oleksid suhtes mitme inimesega, siis tuleks sul tähelepanu jagada - see sulle ei sobi!

Neitsi

Monogaamia on sulle. Sulle sobivad pikaajalised suhted ühe ja kindla inimesega. Sulle ei meeldi isegi juhuslik flirt. Võttes arvesse kõiki sodiaagimärke - sa oled kõige truum kaaslane.

Kaalud

Vali monogaamia. Sulle meeldivad inimesed, aga sinu jaoks on raske hoida harmooniat. Seda eriti siis, kui asjaga on seotud rohkem inimesi. Sa oled lojaalne ja pühendunud neile, keda sa armastad. Sa ei taha kellelegi valu ega piina põhjustada - kõige vähem iseendale. Polügaamia tooks sinu ellu liialt emotsioone, mis mõjuksid maamiinidena...

Skorpion

Kuna sa oled väga seksikas, siis tuleks sul eelistada üht ja kindlat partnerit. Kui sa armud, siis sügavalt - pühendad kogu tähelepanu eksklusiivselt vaid ühele! Sa kindlasti ei taha, et su partneril oleks sinu kõrval teisi. Sa tahad, et ka su partner pühendaks end ainult sulle.

Ambur

Sulle meeldib hoida asju värske ja elavalt huvitavana, aga kui asi puudutab suhteid - kui end kellelegi pühendad, siis kuuluvad su silmad ainult talle. Sul võib olla elus mitmeid partnereid, kuid ainult üks korraga. Sa oled väga kindlameelne monogaam.

Kaljukits

Kõigist sodiaagimärkidest oled just sina see, kes on kõige polügaamsem. Sa pühendad end tööle ja karjäärile, kui sa aga tahad mängida - siis teed seda!

Sul on selleks kõik vajalikud omadused olemas - oled iseseisev, lõputult energiat ja tohutu seksuaalne isu!

Veevalaja

Sinu on rohkem polügaamsust. Tunned erinevate inimeste vastu huvi. Sind huvitab nende mõistus ja intellekt, mitte nende kehad. Oled iseseisev, avatud, uudishimulik. Ühiskorteris või kogukonnas - sa saad suurepäraselt hakkama!

Kalad

Sa kaldud eelistama monogaamiat, sest sinu jaoks paras väljakutse juba olla suhtes ühe inimesega. Mis saaks veel siis, kui teid oleks suhtes kaks, kolm või rohkem?! Sa tahad, et sinu suhtes oleks armastust ja ka polügaamia oleks edukas, kuid see nõuab karmi planeerimist, mistõttu jääd partneritest emotsionaalselt kaugeks.