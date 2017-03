Linda Line müüs veebruaris ühe oma kiirkatamaraanidest, punast värvi Merilini Koreasse, asemele saabub uus alus.



Lindaliini AS avalduse alusel kustutas Harju maakohus Merilini Eesti laevaregistrist 21. veebruaril. See oli krooniks tehingule, mis viis aastaid Talinn-Helsingi liinil sõitnud ja rahvasuus "tuletõrjelaevaks" kutsutud aluse uutele omanikele Koreasse.

Merendusringkondades pole saladuseks, et Merilin laaditi Eesti lipu alt lahkumise järel suurele kaubalaevale ja ta alustas reisi uuele kodumaale. Samuti on avalik saladus, et firma tegeleb praegu uue laeva Eestisse toomisega, mis peaks liinile asuma juba lähipäevi algaval hooajal.

Lindaliini AS-i juhatuse liige Enn Rohula keeldus juba kuu aega tagasi Õhtulehe sellesisulistele küsimustele vastamast, väites, et "selle kohta tuleb pressiteade õigel ajal".

Lindaliini AS on kasutanud seni Linda Line Expressi kaubamärgi all kevadest sügiseni Tallinna ja Helsingi vahet sõitnud kahte kiirkatamaraani, Merilini ja Karolini. Ettevõtte kodulehe andmeil algab tänavu laevaliiklus 30. märtsist.