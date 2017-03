„Ukraina riik teeb oma otsuseid suveräänselt ja see, keda ta riiki laseb on sügavalt Ukraina asi. Kui aga üks avalik-õiguslik televisiooniorganisatsioon korraldab lauluvõistlust, tuleks see hoida poliitikast nii kaugele, kui võimalik,“ ütleb Juhan Paadam Ukraina ja Venemaa vahel lahvatanud euroskandaali peale. Tänavu Ukrainas toimuvat Eurovisioni lauluvõistlust saadab üks skandaal teise järel. Ukraina on Venemaad esindava ratastoolis laulja Julia Samoilova kandnud musta nimekirja ning keelab naisel riiki siseneda. Venemaa omakorda ähvardab nüüd, et sellisel juhul ei kanta võistlust Venemaal üle. Julia Samoilova (Maria Antipina) Eurospets ja Eurovisioni produtsent Juhan Paadam sõnab, et skandaalil on kaks poolt. Ühest küljest teeb Ukraina kõik oma otsused ise, kuid teisalt ei tohiks üks avalik-õiguslik televisiooniorganisatsioon lauluvõistlust poliitikaga segada. „Seda tuleks teha iseseisvalt ja poliitikavabalt. Tegu on väga kurva looga, mille puhul head lahendust leida on väga raske,“ sõnab Paadam. „Vene pool oli arvestanud, et tõenäoliselt nii juhtub. Ja juhtuski. Poliitika on jalaga ukse lahti löönud, lauluvõistlusesse astunud ja ma pean seda kahetsusväärseks.“

Paadam ütleb, et muidugi näeb Venemaa otsus saata lauluvõistlusele ratastoolis laulja ja kõik, mis nad teevad, välja provokatsioonina. „Esikohal on laulja füüsiline tervislik seisund, mis – me kõik teame – toob alati kaastundepunkte. Ma olen kuulnud teda laulmas saates „Faktor A“ ja Alla Pugatšova võttis ta seal kord just vokaali pärast läbi, tegi talle tõsiseid märkusi. Ta pole kehv laulja, see tüdruk laulab vahvalt,“ sõnab Paadam. „Ma arvan, et see on kaks ühes valik. Mõeldakse, et mis siis, et ta on Krimmis esinenud, saadame ta ikka ja vaatame, mis saab. Ma ei tea, kas see on provokatsioon, ma ei olnud kõrval, aga paistab nii küll.“ Juhan Paadam (Tiina Kõrtsini)

Paadam ütleb, et Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) püha kohus oleks olnud sellise situatsiooni tekkimist juba eos vältida. „See läks aga mööda. Kui oleme need riigid võtnud liidu liikmeks, nad maksavad liikmemaksu ja on saanud õiguse osaleda Eurovisionil, siis peaksime garanteerima, et see nii ka läheks.“ Juhan ütleb, et selliste otsuste tegemisel tuleks minna tagasi aastasse 1956 ja küsida, miks lauluvõistlus üldse alguse sai. „See pandi ju püsti Euroopas, kes otsustas elada ilma sõjata. EBU tekkimine ja Eurovisioni loomine oli üks Euroopa integratsiooni esimesi maamärke – koos laulda ja kultuuri arendada.“