Eile õhtul peale terrorirünnakut pääses ta Westminsteri ümbruses seoses teede blokeerimisega tekkinud liikluskaosest ja metroos oli tipptund nagu ikka. "Metroos ei jäänud midagi erilist silma, sest seal polegi eriti kombeks palju juttu rääkida. Kuigi jah tunda oli, et kollektiivses teadvuses võisid need sündmused inimeste peades ringi keerelda."

Londonis üle 10 aasta elanud ja maastikuarhitektina töötav Remi räägib Õhtulehele, et muidugi on ta sügavas sisemuses väga häiritud asjade käigust, kuid ega inimesed sellistest asjadest suurt midagi ei räägi. "Korra tööl mainiti, aga ei mingit ahastamist või paanitsemist. Äkki see ongi see uus normaalsus?"

Elu läheb Londonis pärast parlamendihoone juures toimunud ohvritega terrorirünnakuid edasi nii nagu poleks midagi juhtunud. "See on suurlinna elu... Seda on varem juhtunud ja juhtub ilmselt ka edaspidi," arvab metropoli eluga hästi tuttav eestlane.

Rünnak suurendab inimeste valvsust

Sündmuskohast Westministerist 1,8 km kaugusel King's College'is õppiv Alice nõustub Remiga ning ütleb samuti, et neil tunnis mingit paanikat polnud ning täna kõik toimub Londonis ikka nagu tavaliselt ning nagu midagi polekski juhtunud. "Eks see on London, asjad juhtuvad, aga elu läheb edasi."

Küll oli tal hiljem väike hirm metroorongis, mis parajasti läbis Westministeri jaama. "Päris õudne ikka, et sellised asjad juhtuvad. Eesti on nii tore ja rahulik selles mõttes," ütleb vaid lühikest aega suurlinnas elanud neiu Õhtulehele.

Inimesed on siiski rünnakute järel natuke rohkem valvel, sest arvatakse, et tegu polnud üksikterroristiga ning tema taga võib olla mingi võrgustik. Kõik toimus ju Brüsseli rünnaku aastapäeval. "Politsei väidab ka, et London on hetkel high terrorist risk (kõrge terrorirünnakute ohu - toim.) kategoorias. Loodan, et ei ole nagu 2005. aastal rünnakuid metroos ja bussides."