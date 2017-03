Heiki Valner avaldas oma blogis kolm Nissi aleviku elanike saadetud murekirja, kus väidetakse, et nende kodukohas elav meesterahvas kohtleb jõhkralt oma Eesti hagijat.

Murekirjadest jäävad kõlama kahetsusväärseid tegusid kirjeldavad laused: "Õde teadis rääkida, kuidas meesterahvas peksab koera ja tassib teda külavahel nii, et hoiab teda üleval tagajalgadest", "6.veebruari lõunal kella 13.00 – 14.00 vahel oli trepikojas kuulda karjumist ja märatsemist. Asja uurides nägin kuidas Marek karjus oma koera peale ja lõi teda jalaga, kui too ei allunud korraldustele", " Marek karjus midagi koera peale, kes siis tõmbas hirmust kerra seina vastu. Marek andis talle laksu vastu külge-tagumikku."

Ka laekus täna Õhtulehele anonüümne vihje, et nii mehega samas majas elavad kui ka ümberkaudsed inimesed on näinud ja kuulnud pealt, kuidas Marek oma koera jõhkralt peksab. Mureliku kodaniku sõnul ei julge keegi vahele astuda, sest Marekil on väidetavalt probleeme alkoholiga. "Kuidas on võimalik, et praegusel ajal keegi jõhkrutseb avalikult ja mitte keegi midagi ette ei võta, et see loomake päästa, ennem kui on liiga hilja," seisis meile saadetud vihjes.

Valner kirjutas blogis, et oma allkirja on mehe vastu andnud 26 Nissi aleviku elanikku ning need inimesed on valmis ka politseis tunnistusi andma.

"Eestimaa Loomakaitse Liit teeb igatahes politseisse avalduse. Loodetavasti siis nissikad ka tunnistavad ja minu naastes on see olukord juba lahenenud ning koerake julma omaniku küüsist päästetud," kirjutab Valner, kes võtab Eesti Loomakaitse Liidu juhatuse esimehe tööst puhkust ja reisib Aafrikasse.