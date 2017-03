Ilusad kingitused, romantilised õhtud ja sõidud loodusesse - mida naised mehelt ootavad? Kindlasti seda kõike, kuid mõnikord on nii, et kõige lihtsamad asjad on kõige olulisemad...

Naised tahavad kirglikku, õnnelikku ja rahulikku suhet, mida portaal Your Tango teatel suudab pakkuda mees, kes tuleb toime järgneva viie asjaga:

1. Naine tahab meest, keda saab usaldada