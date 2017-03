Mehhikost leitud massihaudades on nõnda palju inimjäänuseid, et ametnikel on raskusi nende hoiustamisega.

Kaevamised Mehhikos (Reuters / Scanpix)

Buldooseritega kaevatud haudadesse on maetud sadu inimesi, vahendab CBS News.

Veracruzi justiitsminister Jorge Wincler sõnas, et osariigi kohtuekspertiisi on hetkel toodud pea 300 inimese säilmed ja neil pole enam ruumi, kus neid hoida.

Ruumipuuduse tõttu on peatatud mitmed kaevetööd.

Enamasti asuvad neis haudades narkojõukudega seotud olnud inimeste surnukehad.