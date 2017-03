Kolm aastat tagasi Eurojackpotiga hiigelsumma − 57,3 miljonit eurot − võitnud kümnepealise töötajate grupi üks liige ütleb, et raha pärast enam muretsema ei pea, kuid aeg-ajalt leidub neid, kes soovivad justkui muuseas raha laenata.

Ta ütleb, et ei ole inimesena muutunud ning puudub ka vajadus näidata, et raha jätkub. Võidusumma eest ehitas mees endale maja ja ostis jahi, millega kalale minna.

Kuna võitjad elavad väikelinnas, oli üsna pea teada, kellest lotomiljonärid said. Mees ütleb, et otseselt ei ole temalt suuri summasid küsitud, kuid osa inimesi küsib summasid, justkui see oleks tühine asi.

"Võtsin kohe alguses seisukoha, et kui ühele anda, siis küsijaid lisandub," sõnab mees, et üldiselt ta raha küsijatele ei laena.

Lähisuhteid, eriti läbisaamist lastega, lotovõit ei muutnud, samuti saab ta vahel kokku endiste töökaaslastega.