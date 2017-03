Kui palju leidub julgeid mehi, kes läheksid kaasa naise ideega - vahatame ninakarvu? Vähemasti üks julge leidus...

Esiti mees kurdab, et ta ei saa hästi hingata, kui pulgad on ninas, vahendab The Sun.

Naine soovitab, et hingaku mees aga suu kaudu. Naine tõenäoliselt juba aimab, et ega protseduur mehele meeldi ja kihistab naerda.