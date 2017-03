Venemaa ja Ukraina vaheline Eurovisioni-skandaal kogub aina hoogu. Nimelt on Ukraina keelanud Vene lauljatar Julia Samoilova sisenemise riiki ning nüüd ähvardab Venemaa boikoteerida ka Eurovisioni teleülekannet.

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) on teinud sel teemal ka ametliku pöördumise öeldes, et EBU on saanud kinnituse, et Ukraina võimud keelavad Venemaa esindajal siseneda riiki, kuna too on käinud esinemas Krimmis ja kantud seetõttu musta nimekirja.

„Peame austama konkurssi võõrustava riigi seadusi, kuid oleme otsuses sügavalt pettunud, kuna see käib vastu meie Eurovisioni väärtustele ja vaimule, mille südames on ühtsus,“ teatab EBU ja lubab, et läbirääkimised Ukraina võimudega selle nimel, et kõik artistid ikka saaksid osaleda 62. Eurovisioni lauluvõistlusel, käivad.