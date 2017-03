Kevadel tärkab loodus ning just nüüd tasub rohkem aega veeta oma aiamaal. Kas Sul on juba olemas hea kasvuhoone? Ehomer.ee toob välja, millised on kasutajate poolt kõige hinnatumad kasvuhooned.

Kõige populaarsemaks on saanud polükarbonaat. Inimesed vahetavad vanade kasvuhoonete klaasid polükarbonaadi vastu ning samuti ehitavad ise täiesti uusi kasvuhooneid. Immutatud puidust karkass, millele lisatakse polükarbonaadist plaadid – tulemus jääb suurepärane. Polükarbonaati on ka pronksitooniga, millega tehtud kasvuhooned sobivad stiililt isegi uhkete majade aedadesse. Toode ise on suurtes tahvlites 2,1 x 6m, kuid meie lõikame need klientide jaoks etteantud mõõtude järgi.

Samuti on hinnatud väiksed POLAR kasvuhoone 2,5-7,5m2, mis on head kompaktsed.

Soodsaimatest on valikus ECO kasvuhoone, mis on küll odav, aga vajab talve üle elamiseks lisahoolt (tugesid) .

Tunnelkasvuhoone on tugev, kõrge, kitsas.

Kilekasvuhoone on küll soodne variant, kuid on siiski kaotamas oma populaarsust.

Kasvuhoonetele on lisaks pakkuda luuk ja automaatne avaja. Paljud soovivad neid juurde, sest tegemist on hea abimehega kuumade ilmade ajal. Kui ise pole kodus, siis automaatses avajas õli paisub ning luuk avaneb automaatselt.

