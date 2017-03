Täna jätkus Kaur Kenderi vastane kohtuasi, kus Kenderi kaitsja Paul Keres esines kaitsekõnega poolteist tundi, mis oli süüdistust ümber lükkav ja naeruvääristav. Üks Kerese põhjendus, miks Kenderit ei saa süüdi mõista, on see, et väidetav kuritegu, mis on sooritatud USAs ja Inglismaal, ei ole Eesti seadustega identne. Meie seaduse järgi saab vastutusele võtta välismaal sooritatud kuriteo eest, kui need on meie seadustega identsed. Välisekspertidele tuginedes väidab Keres, et Kenderi tegu ei saa üheselt teiste riikidega sarnaselt võtta.

Vaidlus käis, sellegi üle, kas tegemist kunsti või pornograafiaga. Kui prokurör Lea Pähkeli seisukoht on, et tegu on pornograafiaga, siis Keres väidab vastupidist. Keres tugineb kirjandusteadlastele, kes ütlevad, et raamat on tülgastav ja õõva tekitav, aga see on kunst. Veel ütles kaitsja Keres, et tegu pole sõnavabaduse kaasusega, vaid põhiseaduse seisukohalt kunsti- ja teadusvabadusega.

Keres palus Kenderi süüdistuses õigeks mõista ja kohtul Eesti Vabariigilt välja mõista mittevaralise kahju hüvitis. Selle õiglase suuruse palus Keres kohtul otsustada. Lisaks palus Keres välja mõista menetluskulud, mida on Kenderil kulunud 55 694,90 eurot. 20 000 sellest on orienteeruvalt kaitsekulud ja ülejäänud läheb välisõigusekspertide tasudeks. Protsessi lõpus anti sõna ka Kaur Kenderile. Kender alustas oma kõnet nentides, et Eesti on õigusriik, sest riigil on alati õigus.