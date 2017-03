"Krokodill on vabas looduses väga jube. Ta teeb nagu oleks mingi põõsas." Selliseid krokodillitarkusi jagavad tänases 2Meie aasta Austraalias" osas kaksikud Andres ja Kristjan. Võitluseks metsiku looduse vastu on perekond valmistunud kõikide vahenditega.

"Loomaaias on krokodilli toidetud, aga päris looduses teda keegi ei toida ja ta jookseb ikka päris pikalt inimesele järgi," arutlevad Andres ja Kristjan.

Austraalia seiklejad teavad, et metsikus looduses võivad krokodillid ootamatult välja ilmuda igast suuremast veesilmast. Mida siis teha, kui hing ihkab ujuma, aga ahvatlev suplus liiga ohtlikuna tundub? Lahendus on minna ujuma ühekaupa, aga nii, et kõik teised hambuni relvastatult kõrval valvavad. Kaitseks võtab Tuuli Roosma meespere kaasa kirve, potid-pannid, bumerangi ja … mee. Miks just mee? Nagu teatavad lapsed - sellega saab krokodillil suu ja silmad ohu korral kinni kleepida!

