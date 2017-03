Iga tunniga lähevad päevad pikemaks, kevad hiilib ligi ning kaugel see suvigi on. Eestlasi tabab sooja saabudes kohe ka kõikvõimalike festivalide, vabaõhuürituste ning metsa tormamise hullus. Teadagi, et mööda puujuurikaid ja kitsaid matkaradu käru lükkamine on tüütu, parim lahendus on laps endale stiilse ja ägeda lapsekandmisvahendiga külge siduda. Käed on vabad ning laps rõõmus ja rahulik.

Milline kandmisvahend valida? Kui lina, siis kuidas siduda? Kas reklaamitud “ergonoomiline” kott ikka päriselt on ka ergonoomiline? Milline lapsekandmisvahend just minu perele parim on? Tundub see kõik jube keeruline ja ajab juhtme kokku?

Abikäe ulatab Villapai sertifitseeritud lapsekandmisnõustaja Kadri Viirand, kes aitab leida õige vahendi igale perele ning õpetab ka kandelina siduma.

KÄED VABAD nii kodus kui väljaspool kodu. Kui laps on rahulik vaid süles, kuid korra päevas tahaks endale vähemalt ühe võileiva teha või näiteks poodi jalutada, siis on kandelina suurepärane abimees.

MUGAVUS. Kandmisvahendiga pääseb kõikjale – matkarajale või metsateele, läbi rannaliiva, vabaõhuüritusele, laulupeole, kõrgete trepiastmetega trammi ja majja, kus toimub lapse lauluring.

LÄHEDUS. Mõjutad positiivselt lapse arengut, sest linas piisavalt kantud lapsed on uuringute järgi enesekindlamad ja iseseisvamad. Lisaks on linas olev beebi rohkem aktiivses vaikses olekus, mis on põhiline aeg kui beebi õpib.

ÕNNELIKUM BEEBI. Uuringute järgi nutavad linas kantud lapsed 43% vähem kui nende eakaaslased

VANEMA LAPSEGA ROHKEM KVALITEETAEGA. Kui pisem nohiseb rahulikult rinnal, siis on lapsevanemal lihtsam ka suuremale lapsele pühenduda, puslesid kokku panna, liumäele aidata ronida.

Neid plusse on veel ja veel. Kui tunned teema vastu huvi, siis tule koolitusele või lepi kokku personaalne nõustamine Kadriga. Kui omad juba vajalikke eelteadmisi, siis tule astu läbi Villapai esinduspoest Minu Väike Maailm Telliskivi Loomelinnakus ja vali endale kandmisvahend.

Tahad üle vaadata, kuidas need sidumise põhivõtted käisidki? Vaata seda Villapai Youtube kanalist.

Kui soovid pidevalt olla kursis infoga lapsekandmise kohta, jälgi meid Facebookis, Instagramis ning uut ja põnevat loe meie lapsekandmisnõustaja blogist.