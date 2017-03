Riigikantselei teatel lähevad peaminister Jüri Ratas ning riigisekretär Heiki Loot 8. aprilli Peterburi, kus osalevad Jaani kirikus tänujumalateenistusel ja kontserdil, millega tähistatakse 100 aasta möödumist eestlaste meeleavaldusest autonoomia toetuseks, vahendab Delfi.

Uudise levimisel kommenteeris reformierakondlasest Taavi Rõivas seda sotsiaalmeedias. "Peaministri iga visiit on tugev märk. Eesti valitsusjuhid ei ole peale VF agressiooni Gruusias ja Ukrainas Venemaad külastanud, põhjusega," kirjutas Rõivas oma Twitteri postituses.

Postitus kogub juba kommentaare, mis tekitavad küsimuse Rõivase väite õigsuses. Arto Aas nõustub Rõivasega ning juhib tähelepanu tõigale, et Ratas pole veel isegi Vilniusesse ning teistesse sõbralikesse riikidesse jõudnud.



Samas Liisa Oviir juhib tähelepanu väidetavale faktiveale nentides, et Andrus Ansip kohtus Medvedjeviga alles hiljuti, aasta 3 eest ja agressioonist Gruusias on möödas juba 9 aastat.

Eestlaste meeleavalduse 100. aastapäeva tähistatakse Peterburi Jaani kirikus koos kohalike eestlastega. Kirikus avatakse mälestustahvel 100 aasta taguse meeleavalduse meenutamiseks, samuti näitus toonaste sündmuste ja Jaani kiriku seotusest.