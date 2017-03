"Eks ma saan ju [aru – toim] sellest, ma ütleks, et hüsteeriast, püüan vähemalt mõista seda, aga ma ei saa sellest aru, kui me tähistame oma riigi 100. juubelit, oleme Eesti riigi üle uhked, oleme uhked selle sündmuse üle, mis toimus 8. aprillil 1917 Petrogradis, kus 40 000 eestlast sammusid selle eesmärgi nimel, et Eestile antakse omavalitsuslik autonoomia, ja juba mõni päev hiljem, 12. aprillil 1917, Liivimaa põhjapoolse kubermangu osa ühendati Eestimaa kubermanguga ja tekkis siis Eesti rahvuskubermang,“ vastas Ratas. "Need on need sündmused, mis on toonud meid täna siiani, et Eesti riik on iseseisev, Eesti riik on vaba ja see toimub meie enda kirikus, Peterburi Jaani kirikus.“