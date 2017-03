Linnas kuulutati välja eriolukord ning inimesi asuti öösel evakueerima. Sotsiaalmeedias levivatest videotest on näha, et linnast väljuvatel teedel on hiiglaslikud ummikud ning teeperved on täis jalgsi lahkuvaid inimesi, vahendab RT News.

Suurem osa Balaklija linna elanikest on ohutusse kaugusesse viidud. Väidetavalt on evakueeritud enam kui 20 000 inimest, kirjutab RIA Novosti. „Esimene evakuatsiooniring on tehtud, suurem osa inimesi viidi bussidega minema. Nüüd on bussid tagasiteel, et ülejäänud ära viia. Samuti käiakse ühekaupa läbi elumajasid,“ sõnas linnaametnik täna hommikul.

Ukraina eriolukordade ministeeriumi teatel elab Balaklija linnas kokku 29 000 inimest, ent evakueeritakse ka ümberkaudsetes külades elavaid inimesi, keda on ministeeriumi hinnangul ligikaudu 3500. Pole teada, et õnnetuses oleks keegi viga saanud.

Ukraina sõjaväe peaprokurör Anatoli Matios kinnitas Facebookis juhtunut, ent nimetas seda diversiooniks suurtükiväe ja raketilaos.

Matiose sõnul on lao ümber loodud seitsmekilomeetrine ohutsoon. Kogu arsenali pindala on kokku kokku 368 hektarit ning seal asub 138 000 tonni laskemoona.

Matiose sõnul on riigi piirivalveteenistus tugevdanud kontrolli ida- ja lõunapiiril.