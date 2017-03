Saksa lennukompanii Lufthansa viib hukkunute omaksed Prantsuse Alpidesse, kus on homme Digne-les-Bainsi linna katedraalis jumalateenistus ja seejärel katastroofipaiga lähedal Le Vernet’s mälestustseremoonia. Ühtlasi avatakse seal uus mälestusmärk, mille autor on skulptor Jürgen Batscheider.

Prantsuse lennuõnnetuste uurimise komisjon BEA selgitas välja, et Andreas Lubitz poleks tohtinud kunagi lenduriluba saada, sest tal olid juba enne õpinguid ja nende ajalgi tõsised psüühilised probleemid. BEA lõppraportis seisab, et kaaspiloodil ilmnesid vaimuhaiguse tunnused juba 2014. aasta detsembris.

Ka Saksa uurijad jagavad prantslaste seisukohta, et ta tegi enesetapu.

Rheinland-Pfalzi liidumaal Montabauri väikelinnas elavad Andreas Lubitzi vanemad on pärast tragöödiat hoidunud avalikkusega suhtlemast. Nad teenisid mullu aprillis avalikkuse pahameele leinakuulutuse avaldamisega kohalikus ajalehes Westerwälder Zeitung, sest nimetasid seal poega armastusväärseks inimeseks. Hukkunute omaksed leidsid seepeale, et avalik kiidulaul 149 inimest tapnud noorele mehele on kohatu.

Isa kutsus ajakirjanikud pressikonverentsile

Homme, tragöödia teisel aastapäeval astub kaaspiloodi isa Günter Lubitz avalikkuse ette. Ta kutsus ajakirjanikud kella 10.30 Berliini hotelli Maritim, et esitada tõendid, mis peaksid poja süüst vabastama.

Günter Lubitzi kõrval esineb pressikonverentsil tuntud lennundusspetsialist ja -ajakirjanik Tim van Beveren, kes töötas läbi uurimistoimikute 17 000 lehekülge.

Tuginedes tema arvamusele, teatas Günter Lubitz ajakirjanikele saadetud pressikonverentsikutses, et paljud küsimused on seni jäänud vastuseta ning seisukoht, et suitsiidimõtetega Andreas Lubitz kavandas oma tegu pikalt ette ja juhtis lennuki mägedesse, ei vasta tõele. Ta rõhutab, et poeg oli vastutustundlik inimene ning ei saanud korraldada laiendatud suitsiidi. Teisisõnu tahab Günter Lubitz veenda kohaltulijaid selles, et poeg polegi juhtunus süüdi. Ühtlasi nõuab ta, et juhtunu asjas algatataks uus uurimine.

Saksa meedia meenutab, et homsel pressikonverentsil eksperdina esinev Tim van Beveren andis vahetult pärast Airbus A320 sööstmist Prantsuse Alpidesse arvukalt teleintervjuusid, milles väitis, et lennuõnnetuse põhjus võis olla jäätunud sensorites, mis edastasid pardaarvutile valeandmeid ja viisid sellega lennuki hukatuslikule kursile. Ta ütles, et kokpitti võis imbuda vingugaas ja Andreas Lubitz kaotas kiiresti teadvuse.

Samal ajal ringlesid vandenõuteooriad, et Saksa ja Prantsuse ametkonnad otsustasid laiendatud suitsiidi kasuks sellepärast, et varjata lennukil ilmnenud tehnilisi probleeme.

Lennukatastroofi ajal nähti seal lendamas ka kolme Prantsuse hävituslennukit Mirage ja seetõttu järeldas osa vandenõuteoreetikuid, et hävitajad tulistasid kummalisel kursil olnud Airbus A320 alla, et vältida selle kukkumist Lääne-Euroopa ühe suurema veehoidla Serre-Ponconi tammile, mille purunemine oleks tekitanud kohutava üleujutuse.

USA endine piloot Field McConnel viitas ka võimalusele, et kurja plaaniga häkkerid võtsid Airbus A320 lennu oma kontrolli alla ja suunasid selle languskursile.