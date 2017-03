Home4you esitleb ülimõnusaid ripptoole, mille on valmistanud El Salvadori käsitöölised, kasutades traditsioonilisi töövõtteid ning hoides au sees iidset kultuuri.

El Salvador on sooja troopilise kliimaga väike riik Kesk-Ameerikas. Salvadorlased kasutavad rippkiikesid magamisasemetena, sest palavas kliimas on see jahedust pakkuv, mugav ning odav alternatiiv tavapärastele vooditele. Kiiged riputatakse eluruumidesse või jahedatesse koridoridesse ning neid kasutavad meelsasti igas vanuses pereliikmed. Traditsioonilise rippkiige kõrval kasutatakse ripptoole. Tavapäraselt valmistatakse kiiged ja toolid erksates toonides puuvillasest materjalist.

Kangas kootakse tallalaudadega käsitelgedel. Olenevalt kanga laiusest rakendatakse telgedele 1480 või 1680 lõimelõnga.

Naudi oma rippkiike või ripptooli sama mugaval ja turvalisel viisil nagu salvadorlased seda teevad!

RIPPTOOLI ÜLESPANEMINE JA TURVALINE KASUTAMINE

Ripptool riputatakse üles ühest kinnituspunktist. Ripptooli võib kinnitada näiteks puuoksa, laetala või spetsiaalse aluse külge.

Puuoks peab olema piisavalt tugev ja sobival kõrgusel. Siduge tugev nöör või kett ümber oksa ja kinnitage kiik kiirliidese või S-konksuga nööri või keti külge.

Laetala külge kinnitamiseks kasutage konksu, mille diameeter on vähemalt 9mm ja keermestatud osa pikkus vähemalt 7,5cm. Puurige ette kruvi läbimõõdust väiksema diameetriga auk. Keerake kruvi kogu keermestatud osa pikkuses ettepuuritud auku. Kinnitage kiik S-konksuga kruvi silmusesse. Kõrguse reguleerimiseks võib kasutada ketti. Sobivate kinnitustarvikute leidmiseks pöörduge lähima ehitustarvete kauplusesse. Vajadusel konsulteerige müüjaga.

Kiige riputamiseks sobivat kõrgust valides arvestage, et kiigele istudes venib see pisut allapoole.

* Kandevõime 140kg. Ripptooli paigaldades arvestage, et valitud riputustarvikud oleksid vastavuses maksimaalse kandevõimega.

* Enne ripptooli kasutamist veenduge, et riputusaasad, kõik sõlmed ja kinnitused on terved.

Telli Home4you.ee e-poest, sest seal alati ja püsivalt tasuta transport üle terve Eesti. Vaata täpsemalt ripptoolide pakkumisi SIIT ning rippkiikede-võrkkiikede pakkumisi SIIT!