Nidhi Chaphekarist, naisest, kes aasta tagasi Zaventemi lennujaamas kollases jakis, verega kaetuna pingile nõjatus, sai Brüsseli terrorirünnaku nägu.

Nidhi Chaphekar (KETEVAN KARDAVA, AFP/Scanpix)

Stjuardessina töötav Nidhi meenutas CNN-ga kõneldes, et ees ootas rutiinne lend New Jersey'sse. "Nägin esimest enesetapurünnakut, ent ma ei suutnud aru saada, mis see oli," kõneles Nidhi. Naine arvas esiti, et plahvatuse põhjustas ratastooli liitiumpatarei. Tema esimene reaktsioon oli tormata abi pakkuma, kuid kolleeg peatas ta.

Siis toimus juba teine plahvatus. "Ma lendasin ehk mõned meetrid eemale," meenutas Nidhi. "Maandusin jalgadele ning kukkusin siis maha. Nii sain ka oma pea veriseks," selgitas stjuardess ikoonilisel pildil nähtut.

Ta püüdis meeleheitlikult liikuda, kuid trauma oli liiga tugev. "Ma vaatasin, kuid ei näinud tossu tõttu midagi, seega kordasin endale: Nidhi, istu maha, liiguta! Olukord oli nii hull, et ma polnud võimeline liikuma."

Pingile, kus maailm teda istumas nägi, aitas naise üks sõdur.

"Tahtsin peatada vasaku jala verejooksu... see oli põhjus, miks mu jalg oli üle käetoe. Üritasin survega takistada verejooksu," selgitas Nidhi oma istumisviisi.

Kuni abi temani jõudis, üritas ta möödujaid toetada.

Pilt andis perele lootust

Kaks ja pool tundi hiljem viidi ta viimaks Antwerpeni haiglasse. Seal edastas ta personalile oma abikaasa Rupeshi kontaktandmed. Nidhi muretses oma laste, 15aastase poja ja11aastase tütre pärast, kuna eeldas, et uudised juhtunust on jõudnud ka tema kodumaale Indiasse.

Naise pere oli teadmatuses 9 pikka tundi. Ainus, mis neile lootust andis, oli toosama üle maailma kuulsaks saanud, Gruusia ajakirjaniku Ketevan Kardava tehtud foto. "Kõigi nende üheksa tunni jooksul andis mu lastele lootust see foto. Sellel pildil pole aru saada, et mu vigastused oleksid suured. Pilt kinnitab, et jah, ta on seal. Ta on elus. Ta istub. Temaga on kõik korras. Ta saab abi ning tuleb koju."

Naise vigastused olid eeldatust siiski märksa suuremad - põletused, murtud jalg ja kehasse tunginud metallitükid sundisid arste ta 23 päevaks kunstlikusse koomasse viima.

Kuninga vastuvõtt

Belgia kuningas Filippe ja Nidhi Chaphekar (Reuters / Scanpix)

Läinud esmaspäeval, 20. märtsil oli Nidhi koos oma kolleegidega palutud Belgia kuninga vastuvõtule. Seal kohtus ta ka Kardavaga. "Me kallistasime ja ma tänasin teda," sõnas pommirünnaku ohver.

Ketevan Kardava aasta pärast terroriakti (Vida Press)

Nidhi sõnul oli fotograaf tol päeval teinud 11 pilti, kuid tal polnud aimugi, millist mõju üks neist avaldab. Algselt ringles kõnekas kaader sotsiaalmeedias, kuid juba järgmisel päeval oli see suuremate päevalehtede esikaanel üle terve maailma.

Nidhi Chapheka mäletsamas terrorirünnaku ohvreid. Tema kõrval seisab abikaasa Rupesh. (Reuters / Scanpix)

Et Nidhi operatsioonid jätkuvad, ei ole ta veel tööle naasnud, kuid kavatseb seda ühel päeval siiski teha. "See on mu kirg."

Nidhi Chaphekar lendas Brüsselisse, mälestamaks terrorirünnaku ohvreid (Reuters / Scanpix)

Eile möödus aasta päevast, mil Brüsseli lennujaamas ja metroos toimunud plahvatuste tõttu kaotas oma elu 32 inimest, vigasta sai üle 300. Mõlema rünnaku eest võttis vastutuse ISIS.