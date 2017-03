Omaaegse Soome presidendi Mauno Koivisto abikaasa Tellervo rääkis ajakirjale Me Naiset, et Alzheimeri tõbe põdev Mauno tuli hiljuti viia hooldekodusse.

Abikaasa sõnul vajab Koivisto põetamisel ja abistamisel professionaalset abi. Ekspresident kannatab 2010. aastast ka südame rütmihäirete all.

“Mauno on esialgu hooldekodus, aga kuna tal on juba pikemat aega mäluhaigus, võib koju naasmine jääda vaid unistuseks,” nentis Tellervo Koivisto.

Abikaasa käib Maunot iga päev vaatamas. “Viibin Mauno seltsis iga päev kolm-neli tundi. Õhtuti helistame. Oleme otsekui naasnud oma ühise tee algusesse, kui igatsesime teineteist kirjavahetuses,” rääkis Tellervo. Tema sõnul on kõige valusam just õhtune telefonikõne. “Õhtud on Mauno jaoks rasked ja ta võib telefonis öelda, et tule mulle järele. Aga siis rahuneb ta uuesti.”