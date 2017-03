Briti parlamendiliige Tobias Ellwood näitas eile õhtul Londonit tabanud terrorirünnakus külma närvi ning andis endast kõik: mees proovis viimase hetkeni elustada rünnakus hukkunud politseinikku Keith Palmerit.

Ellwood, kes kaotas viis aastat tagasi Bali terrorirünnakutes oma venna Jonathani, viibis eile parajasti parlamendihoone vahetus läheduses, kui esmalt sõitis auto Westminsteri sillal rahva sekka ning seejärel jooksist terrorist parlamendihoone enda poole. Teel sinna pussitas terrorist politseinikku, kes jäi abitult teele lebama.

Ellwood ei kõhelnud ning läks kohe politseinikule appi. Erinevad uudistekanalid näitasid pilti, kuidas endine sõjaväelane tegi korrakaitsjale suust suhu hingamist ning viibis temaga meedikute saabumiseni. Kahjuks politseiniku elu päästa ei suudetud ning Ellwood on siiani šokis.

Thank you Bournemouth MP @Tobias_Ellwood for coming to the aid of a police officer and doing CPR. #Hero pic.twitter.com/nLDZGLNe6y