Kevad on täie hooga käima läinud, päike paitab aina rohkem põski ja annab sooja ning üksikud südamed leiavad omale teisi pooli. Täna öösel üllatas eksmiss ja modell Laura Kõrgemäe (31) sotsiaalmeedia vahendusel sõpru ja tuttavaid teatega värskest suhtest. "Parimad asjad juhtuvad just siis, kui neid kõige vähem oodata oskad!" kirjutas Kõrgemäe, kui märkis end suhtesse Tallinnas elava Viljariga, kes mõne nädala pärast oma 33. sünnipäeva tähistab. Laura eraelu on olnud üksjagu kirev. 2005. aastal oli tema kaaslaseks tartlane Andreas Eelmäe. Mõni aeg hiljem mindi lahku ja mustati teineteist meedias. Pisut pärast lahkuminekut teatas Laura, et tal on uus kallim, kossuäss Gregor Arbet. Nendegi teed läksid lahku ja 2009. aastal leidis Laura uue korvpalluri – Andris Biedrinsi.

2010. aastal selgus, et Laura elus on taas uus mees – ärimees Veikko Maripuu. Sama aasta lõpul jäi Laura lapseootele, 2011. aasta algul tuli ka kihlumisuudis. 22. veebruaril sündis perre poeg Karl Markus ning 2012. aastal mindi lahku.

Pärast seda kohtus Laura kasiinoärimehe Armin Karu poja Erik Karuga – esmakordselt nähti neid koos liikumas 2013. aasta jaanuaris ning noored ei varjanud oma läbisaamist ka sotsiaalmeedias. Märtsis märkisid nad end ka paariks ning suhte algusajaks sai pandud 1. november 2012. Aastal 2014. eksmissi sünnipäeval 5. veebruaril palus Erik suure roosisülemi ja kihlasõrmusega Laura kätt. „Jah, oleme kihlatud,“ kinnitas Laura Õhtulehele. Paar planeeris hoogsalt pulmi ja käis ka leerikoolis, kuid Laura sõnas, et mitte just konkreetselt pulmade pärast. Pulmad pidanuks toimuma 2015. aastal, kuid aasta algul jäi silma, et seni oma suhet sotsiaalmeediaski eksponeerinud paarike on oma kontodelt kustutanud kõik märked teise poole kohta – kadunud oli kihluse märge ja väidetavalt polnud nad ka teineteise sõbranimekirjas. Kumbki osapool kommentaare ei jaganud. Paar kuud hiljem hakati Laurat paari panema endise klassivenna Rain Tuulikuga – nimelt postitas Laura oma Facebooki kontole õrnusi täis pilte, mille pealkirjaks oli fraas "For better or for worse!" ("Nii heas kui ka halvas" – toim). Kõrval ilutses väike roosa süda. Kumbki osapool ei rutanud suhet kinnitama ega sahinaid ümber lükkama.