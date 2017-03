Kohati võib küll veidi tibutada, kuid üldiselt lubab Riigi Ilmateenistus meile selle kevade esimeseks nädalavahetuseks täitsa mõnusat ilma. Päike piilub pilve tagant pidevalt välja ja sooja tuleb 10 kraadi alla.

Homme öösel riivab Eestit põhja poolt mööduv madalrõhulohk, kuid päeval tugevneb taas kõrgrõhkkonna mõju. Kahe rõhuala piirimail on suuremal osal pilvi hõredalt, kuid üksikutes kohtades võib lörtsihoog tulla. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, sooja tuleb kuni 6 kraadi.

Laupäeval taandub kõrgrõhkkond lõuna poole ja madalrõhulohk laieneb Eesti kohale. Öö on selgem ja sajuta. Hommikul pilved tihenevad ja päeval sajab mõnes kohas lörtsi või vihma. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur taas kuni 6 kraadi.



Pühapäeva öösel on Eesti kohal nõrk kõrgrõhuvöönd. Taevas selgineb ja märkimisväärset sadu ei tule. Päeval laieneb põhja poolt madalrõhkkonna serv üle Soome lahe, tuul pöördub edelasse ja tugevneb. Sadu tõenäoliselt ei jõua. Sooja tuleb 8 kraadi kanti.