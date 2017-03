"Ma teadsin, et ta on haige, aga nad olid ju Tõnu Mikiveriga väga head sõbrad. See on nii kummaline, et nad võtsid käest kinni ja läksid koos ära,“ sõnab läbi pisarate Lembit Ulfsaki kolleeg Noorsooteatri päevilt ning hilisem Eesti Televisiooni kultuurisaadete toimetaja ja saatejuht Anne Tuuling.

"See on sõnulseletamatu asi, et miks see kõik nii pidi juhtuma. Mul on selline tunne, ja ka minu lastel, nagu oleks hea sugulane ära läinud. Sest Noorsooteatri ajal elasime me Mustamäel kõrvuti majades ja Lembu oli minu laste esimene jõuluvana. Ta käis meil igal aastal jõuluvanaks, kuni selle ajani, mil ta läks Venemaale tegema Thijl Ulenspiegelit. Siis oli ta paar aastat ära, aga ega siis sellepärast saanud jõuluvana jätta käimata. Siis tuli minu kursusekaaslane Allapert Ruudi (Rudolf Allabert – JK) ja hiljem, kui me Mustamäelt Nõmmele kolisime, hakkas meil käima peaaegu et naabrimees Jüri Aarma. Nii et meile on kolm jõuluvana olnud. Kui Lembit viimaks Moskvast tagasi oli ja ma teda juhuslikult Draamateatri kohvikus trehvasin, kurtis ta, et kas nüüd on selline värk, et mina enam Tuulikutele jõuluvanaks ei kõlba. „Nüüd on mind väljavahetatud.“ Vastasin, et mis värk siis on, sa läksid ju ära ja kas lapsed oleksid pidanud niikaua ootama, kui sa tagasi oled.

Ühesõnaga, ta oli äärmiselt soe ja sõbralik ning Noorsooteatri päevil, kui me veel naabrid olime, oli meil väga hea klapp. Praegu on selline tunne…, et ma ei tea… inimene, kes on nii oluline, on ära läinud… mõistus ei võta praegu vastu. Kuigi ma teadsin, et ta on haige, ma teadsin. See kevadine aeg on jube aeg, nad hakkavad kõik käsikäes ära minema. Mul oleks veel üht-teist rääkida, aga see pole tänane jututeema, teinekord omavahel. Ühesõnaga, meie pere, Tuulingute pere jõuluvana läks ära.“