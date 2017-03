"Mina, nagu paljud eestlased mäletan Lembitut juba lavakooli päevilt, kui ta 1969. aastal don Quijotena diplomilavastuses Noorsooteatris publiku ette astus. Kummalisel kombel don Quijote seostubki tema rollitäitmisega, sest ta nii väga vastas sellele ettekujutusele, mis mul oli sellest persoonist,“ jääb Lembit Ulfsakit meenutama režissöör Peeter Simm, kelle mitmetes filmides Ulfsak on mänginud.

"Kui ma kümmekond aastat hiljem sain Lembituga tuttavaks, siis alati ma tundsin, kuidas temas olid sulandunud intellekt ja vaistlikkus. Intellekti osas oskas ta alati leida selle võtme, mis tema orgaanikale, tema olemusele, tema väga plastilisele rollikäsitlusele oli kõige omasem. Tema ettepanekud, mis ta võtteplatsil tegi, olid alati väga ratsionaalsed. Kui ta siis proovide ajal oma rolli tegema hakkas, said sa kohe aru, et sellele ratsionaalsusele kasvas pähe sama paks kiht elavat, väga tundlikku, väga täpset ja tihtipeale niisugust kõrvaltvaataja huumoriga tehtud plastilisust. Ta oli väga plastiline näitleja. Ja väga hea kolleeg, väga suur professionaal. Ta on mänginud ju suures osas Eesti filmides ja lugematul hulgal Vene filmides ja mul on niisugune tunne, et ükskõik, kus Venemaal ka ringi ei reisinud, siis ka täiesti tavalised inimesed küsisid, et kuidas Lempsil läheb ja saada talle terviseid.

Ta oli väga kollegiaalne ja ma räägin väga isiklikust vaatevinklist, võib-olla kellelgi teisel on teistsugune ettekujutus, aga näiteks esimest korda puutusime me tööl kokku filmi "Arabella, mereröövli tütar" ajal ja see oli täiesti ootamatu lahendus, mis ta [andis - toim] oma rollile Ruuge Tüüp, see oli peaaegu et pantomiimi või balleti võtmes ja samas oli see täiesti õigustatud lähenemine. See, kuidas ta endale pihku sülitas ja juukseid silus, ja kuidas ta pea viltu ajas ja taksikoera nägu tegi, selle ta kõik ise mõtles välja.